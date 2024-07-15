ЦБ Китая за сутки влил в финансовую систему почти $14 млрд

Народный банк Китая (НБК) в понедельник, 15 июля, влил в финансовую систему страны 100 млрд юаней, или порядка $13,8 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регулятора.

© Газета.Ru

MLF является важным инструментом китайского ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Кроме того, MLF напрямую влияет на основную ставку НБК. Сейчас она составляет 3,45% годовых.

При этом Народный банк снова сохранил ставку по кредитам со сроком на 12 месяцев на уровне 2,5%. Она остается неизменной с августа 2023 года.

До этого государственное статистическое бюро Китая опубликовало предварительные данные по росту валового внутреннего продукта за первое полугодие. По итогам января — июня ВВП увеличился на 5% и составил 61,68 трлн юаней, или около $8,5 трлн. Наибольший рост показал сектор промышленности и строительства. За шесть месяцев показатель увеличился на 5,8%.