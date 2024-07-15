Экономист предупредил о росте цен на бензин в России

Стоимость бензина в России будет увеличиваться до сентября включительно, а его цена на АЗС вырастет на 5-10% к июльским значениям, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«На нынешний рост цен на бензин влияют несколько факторов. Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — отметил экономист.



К тому же на стоимость топлива влияют увеличение продаж авто на российском рынке и сезонный рост спроса, зависящий от двух факторов: летнего сбора урожая и отпускного сезона, подчеркнул Зайнуллин.

По его словам, в прошлом году рост цен на топливо опережал инфляцию из-за предпринимаемых правительством мер по ограничению экспорта и проверок обоснованности роста цен.

Экономист обратил внимание на то, что увеличение стоимости в любом случае неприятно и для рядовых россиян, и для предпринимателей, однако спрогнозированный рост не будет критичным и не снизит спрос. К тому же дефицит топлива в РФ исключен, а перебои в поставках могут произойти разве что локально у некоторых поставщиков, подытожил Зайнуллин.

ФАС ранее поддержала возвращение запрета на экспорт бензина из РФ с 1 августа. Продление временных мер по снятию эмбарго не обсуждается, сообщили в ведомстве.