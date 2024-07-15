КНДР начнет поставлять яблоки в Россию

Москва и Пхеньян договорились о начале поставок яблок на российский рынок.

Об этом ТАСС заявили представители Россельхознадзора.

Отмечается, что в ходе переговоров в июне 2024 года Россия и КНДР отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия.

«Все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — сказали в Россельхознадзоре.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пхеньян планируют углублять сотрудничество во всех возможных сферах.