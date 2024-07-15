Во Франции спрогнозировали рост трат на обслуживание госдолга

Долг Франции может к 2027 году вырасти с нынешних €3,1 трлн до €3,6 трлн.

Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил глава Счетной палаты Пьер Московиси.

"В настоящий момент госдолг Франции составляет €3,1 трлн (около 110% ВВП), к 2027 году он может составить €3,6 трлн", - сказал Московиси.



По его словам, обслуживание задолженности обходится республике в настоящий момент в €60 млрд в год.

"В 2027 году эта сумма может вырасти до €80 млрд", - добавил глава Счетной палаты, отметив, что это сократит возможности государства для финансирования других направлений, таких как "образование, правосудие, безопасность или переход на зеленую экономику". "Ключевой задачей нового правительства, каким бы оно ни было, должно стать сокращение государственного долга, - уверен Московиси. - Это не задача правых или левых - это императив для всех".



Дефицит бюджета Франции по итогам 2023 года достиг отметки 5,5% вместо ожидавшихся 4,9% ВВП. По оценкам экономистов, дефицит бюджета в этом году может выйти за пределы прогноза (около 4,4% ВВП) и достичь отметки в 5,1% - 5,2% ВВП. Максимальный уровень дефицита бюджета, предусмотренный на уровне ЕС, составляет 3% ВВП.