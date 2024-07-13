США сократили до минимума экспорт СПГ в Евросоюз

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из США упали на 40% в мае 2024 года. Зафиксированы минимальные значения за два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

По итогам мая 2024 года экспорт американского СПГ уменьшился до 860 миллионов долларов. В сравнении с апрелем снижение составило 5,5%.

При этом поставки сжиженного газа оказались на минимальных значениях с ноября 2021 года (692 млн долларов). С тех пор ежемесячный объем поставок не опускался ниже отметки в 1 млрд долларов. В апреле 2024 года он снизился до 919 миллионов долларов. Тенденция к падению наблюдалась и в мае.

За пять месяцев 2024 года американский экспорт СПГ в Европу составил 5,6 миллиарда долларов. Это в 1,4 раза меньше чем в прошлом году (8 млрд). В 2023 году поставки оценивались в 17 миллиардов долларов.

Эксперт Оксана Холоденко считает, что «сокращение наблюдается по всем ключевым регионам». Это можно объяснить, в частности, падением цен на энергоноситель с 2022 года. Европа завершила зиму со значительными запасами газа. На потребление негативно повлиял слабый промышленный спрос, а также давление «зеленых» на традиционную энергетику