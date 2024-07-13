Эксперт рассказал, когда в России упадут цены на овощи и фрукты

В России, вопреки прогнозам экспертов, подорожали фрукты и овощи, поделились новостью в «Руспродсоюзе». «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и когда ситуация стабилизируется.

Так, больше всего с начала года подорожала свекла — до 70 рублей за килограмм, картофель — до 60 рублей за килограмм. Цена моркови выросла на 62,8 процента — до 70 рублей за кило. По мнению аналитика Даниила Кашина, это связано в первую очередь с заморозками в мае.

— В некоторых регионах урожай не такой уж и хороший из-за погодных аномалий. Часть картофеля мы, например, закупаем в дружественной стране — Белоруссии. Но логистика недешевая, поэтому складывается такая цена. Не стоит забывать и об инфляции, — объяснил он.



Не так сильно, но все же значительно подорожали и другие продукты: капуста, лук и яблоки. Говорить о том, когда ситуация стабилизируется, пока сложно, но в Минсельхозе уже заявили, что тщательно следят за стоимостью плодоовощной продукции и не допустят спекуляций.

— Я рекомендую покупать такие товары у оптовиков — у них есть возможность держать цены на приемлемом уровне, да и запасы никогда не помешают. А вот на ком сразу отражается подорожание, так это на розничных сетях, — отметил эксперт.



Кстати, в южных регионах ситуация с ценами на овощи несколько другая — там они, наоборот, снизились на 5–7 процентов. Основные поставки фруктов у нас идут из Краснодарского края, Абхазии, Дагестана и Астрахани.

— Я предполагаю, что ближе к осени могут снизиться цены на фрукты и некоторые овощи, а пока советую мониторить цены в интернете и посещать оптовые рынки, — добавил Даниил Кашин.



Из-за высоких цен вновь начала процветать торговля на улице, вдоль загородных трасс. Однако эксперт предупреждает, что не стоит вестись на слишком низкую стоимость.

— Такие овощи и фрукты, неизвестно кем и в каких условиях выращенные, могут навредить организму, поэтому лучше заплатить полную цену, но быть уверенным в качестве товара, — предупредил Даниил Кашин.



Если продукция вызывает сомнения — обязательно запросите у продавца все документы. Также не лишним будет промыть фрукты и овощи специальным жидком мылом, чтобы избежать отравления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— С фруктами стоит быть аккуратнее. Тем, у кого сахарный диабет, я рекомендую выбирать те, в которых мало сахара — ананасы, киви, мандарины, яблоки. Норма употребления в день — не более 400 граммов. Лучше всего делать из них соки и добавлять туда зелень — так организм получит больше пользы.



КСТАТИ

Некоторые овощи могут нанести вред здоровью. Например, помидоры повышают кислотность и могут раздражать слизистую желудка. Картофель же может вызвать отравление. Зеленый цвет картофеля говорит о повышенном содержании соланина — ядовитого вещества.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ?

Увы, но иногда покупатели, вернувшись домой с покупками, обнаруживают, что им продали некачественные фрукты, которые скрывались на дне пакета.

— Согласно 18 статье Закона «О защите прав потребителей» вы вправе вернуть товар ненадлежащего качества и потребовать возврата денег, — рассказал юрист Гаяз Хасанов.



Главное — сохранить товарный чек или чек о переводе денежных средств. Но во втором случае вернуть средства будет сложнее, так как такую операцию сложнее контролировать юридически.

— Если вам просто не понравился вкус продукта и вы приносите его в магазин с претензией, то, скорее всего, товар назад не примут, — обратил внимание эксперт.



Если продукт ненадлежащего качества отказались принять в магазине, то на месте следует написать претензию в двух экземплярах.

На втором экземпляре, который покупатель оставляет себе, надо поставить подпись о получении претензии любого должностного лица магазина, продавца или менеджера, с указанием даты. Срок ожидания ответа — месяц. Если ответ на претензию не предоставили, то обращайтесь в Роспотребнадзор и фиксируйте все нарушения со стороны продавца.