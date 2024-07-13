Россия вошла в мировой топ-10 по торговым доходам

Россия заработала на торговле 121 миллиард долларов и заняла седьмое место в мире по размеру торгового профицита, Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка за 2023 год, передает РИА Новости.

На первом месте в рейтинге находится Китай, торговый профицит которого в прошлом году составил 594 миллиарда долларов. Следом идут Германия (245,3 млрд) и Ирландия (178 млрд).

В пятерку также попали Сингапур и Швейцария, заработавшие на торговле 155 млрд и 131 млрд.

Шестой стала Саудовская Аравия (127 млрд), на седьмом месте Россия. Ее профицит в прошлом году оценен в 121 миллиард долларов.

Далее следуют Нидерланды (97 млрд), Австралия (83 млрд) и Бразилия (81 млрд).

В совокупности страны мира в 2023 году экспортировали товаров на 23,3 триллиона долларов, а импортировали на 22,9 триллиона. Торговый профицит составил 365 миллиардов долларов.

Самый большой торговый дефицит зафиксирован в США. Американцы импортировали товаров на 1,1 триллиона больше, чем продали. В пятерке стран с наибольшим торговым дефицитом также Индия (245 млрд), Британия (232 млрд), Франция (88 млрд) и Турция (87 млрд).