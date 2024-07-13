Раскрыто, как рубль уплывает из-под контроля США

Российская национальная валюта адаптируется к новым санкциям, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

© РИА Новости / Владимир Трефилов

По его словам, на предстоящей неделе ожидается сохранение относительной стабильности, подкрепленной внутренними факторами. При этом происходящие события в США стремительно теряют значимость. Сегодня основными факторами, влияющими на динамику рубля, остаются цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка Центробанка РФ и слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Также большое влияние оказывают действия Минфина и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Рубль подешевел к доллару и евро

Эксперт указал, что с 15 по 19 июля ожидается продолжение консолидации рубля с тенденцией к небольшому ослаблению. Прогнозируется сохранение торгового диапазона 86,50-90,00 рублей за доллар. Для евро ожидается предел в 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рублей. По нефти марки Brent сохраняется потенциал роста к уровню 90 долларов за баррель при условии преодоления сопротивления на 87,50 долларов.

А ожидающееся на следующей неделе выступление главы Федерального резерва США Джерома Пауэлла и порция американской статистики вряд ли окажут на российскую национальную валюту значимое влияние. Адаптация к введенным в июне санкциям против Мосбиржи продолжается, поэтому в отсутствие внутренних факторов рубль сохранится в диапазоне 86,50-90,00 за доллар.