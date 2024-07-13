Маск рассказал о попытках Европы навязать ему секретную сделку

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X Илону Маску незаконную сделку, но он не согласился. Об этом сам Маск сообщил в X.

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«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они [представители Еврокомиссии] бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X — нет», — поведал Маск.



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В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование в отношении соцсети по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Осенью европейцы угрожали Маску из-за публикации различной информации по поводу войны Израиля и Палестины.

В ноябре 2022 года Евросоюз пригрозил Маску, что запретит его соцсеть на своей территории, если предприниматель будет нарушать правила модерации контента.