Лесопромышленный кластер Мордовии включили в федеральный реестр

Минпромторг России включил в федеральный реестр лесопромышленный кластер Мордовии. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства республики Батыр Эмеев.

"Лесопромышленный кластер Республики Мордовия приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр", - написал он.



Эмеев добавил, что в числе ключевых задач кластера - наладить импортозамещение промышленной продукции и организацию полного цикла производства - от заготовки и переработки леса до возведения и отделки домов.

"Кластеру присвоен статус межрегионального, это позволит нам создавать новые и расширить существующие кооперационные цепочки", - уточнил зампредседателя правительства.



По словам главы Мордовии Артема Здунова, кластер объединяет восемь предприятий различной специализации из шести регионов страны.

"В рамках кластера на территории Республики Мордовия будут использоваться три индустриальные площадки при организации производства каркасно-панельных домов, а также домов из клееного бруса", - написал Здунов в Telegram-канале.



Глава Мордовии считает, что кластер для республики - это новые инвестиции и новые возможности для развития.