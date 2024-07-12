Индия может стать второй по величине экономикой в мире

Индия, демонстрирующая высокие темпы экономического роста, может стать второй экономикой мира уже к 2031 году, а не к 2048 году, как считалось ранее. Как заявил журналистам заместитель главы Резервного банка Индии (RBI) Майкл Дебабрата Патра, республика также имеет возможность стать крупнейшей экономикой к 2060 году.

"Учитывая присущие Индии сильные стороны, можно представить себе, что Индия, войдя в следующее десятилетие, станет второй по величине экономикой в мире не к 2048 году, а к 2031 году и крупнейшей экономикой мира к 2060 году", - приводит слова Патры газета Business Standard.



Выступая в Национальной академии управления им. Лала Бахадура Шастри в Массури, Патра также отметил, что правительство делает упор на макроэкономическую и финансовую стабильность, это важно для выхода индийской рупии на международный уровень. Он добавил, что RBI прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 4,5% в 2024-2025 годах и 4,1% в 2025-2026 годах.

Замглавы Резервного банка Индии сказал, что республика должна активизировать усилия, направленные на увеличение экспорта товаров и услуг с нынешних $768 млрд (2,4% от общемирового объема) до $1 трлн к 2030 году.