Названа главная причина торговой войны Китая и США

США и Европейский союз будут вынуждены начать торговую войну против Китая в любом случае, так как им необходимо сохранить высокотехнологичное производство. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Его прогноз цитируют «Известия».

Экономист напомнил, что в 1990-е годы Китай выпускал и поставлял на Запад дешевые товары, которые обеспечили Европе и США низкую инфляцию и процветание почти на два десятилетия.

Однако со временем Китай проник в сегмент высокотехнологичной продукции (электромобили, солнечные батареи и прочее) и стал вытеснять оттуда европейцев и американцев. Поэтому Вашингтон и Брюссель оказались перед необходимостью сохранить свое высокотехнологичное производство. А значит, вне зависимости от иных условий они начнут торговую войну против Пекина. Весь вопрос в том, когда она разгорится и чем закончится.

Журнал The Economist считает, что ЕС уже готовится к торговой войне с КНР из-за пошлин на электромобили. Кроме того, Брюссель готов ограничить китайским компаниям доступ к государственным тендерам в Европе.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что европейцы, не найдя технологических рычагов, которые могли бы позволить им конкурировать с Китаем, манкировали привычными рыночными инструментами и перешли к санкциям.