Asia Times: вопреки заявлениям НАТО, экономика РФ не ослабевает
Риторика НАТО о слабости России имеет мало общего с реальностью, считают обозреватели Боб Славик и Майкл Ллойд. Об этом говорится в их колонке для китайского издания Asia Times, которое выпускают в Гонконге.
«Несмотря на утверждения НАТО об обратном, Россия, похоже, не ослабевает в военном или экономическом плане», — говорится в материале.
В качестве примера, подкрепляющего это утверждение, авторы приводят данные Всемирного банка, согласно которым РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательской способности.
Параллельно в статье отмечается плачевное состоянии оппонента России — Украины, экономика которой находится в тяжелом состоянии. Авторы материала считают, что на фоне этого заявления НАТО о «возвращении всей территории» смотрится нереалистично.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса, и Пекину следует прекратить сотрудничество с Москвой.