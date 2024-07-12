Биржевые цены на бензин поднялись до максимума

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 12 июля, стоимость тонны бензина сорта Аи-95 впервые с сентября прошлого года поднялась выше 70 тысяч рублей, свидетельствуют данные площадки.

За сутки она подорожала на 1,26 процента, а за последний месяц — более чем на четверть. Сорт Аи-92 подешевел на 0,37 процента, до 55 515 рубля за тонну, что по-прежнему близко к максимуму с начала года.

Ранее сообщалось, что в правительстве решили не продлевать приостановку запрета на экспорт бензина в августа для стабилизации цен на внутреннем рынке. По данным СМИ, с таким мнением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а профильный вице-премьер Александр Новак поддержал его.

Источники утверждают, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) испытывают сложности с увеличением выпуска бензина и самостоятельно снижают экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. За первую треть июля он сократился в два раза относительно прошлого года. Однако пока спрос продолжает толкать цены вверх.

До этого сообщалось, что на заседании 8 июля Новак поручил ФАС и Минэнерго отслеживать цены на бензин и дизельное топливо на АЗС, чтобы не допустить рост цен выше официальной инфляции.