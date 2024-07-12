Эксперт оценил рост цен на бензин в России за полтора года
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером оценил рост цен на бензин в России за последние полтора года, а также прокомментировал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вернуться к запрету экспорта бензина с 1 августа.
Если брать за основу декабрь 2022 года, то получится, что за полтора года цены на самые дорогие сорта бензина (марка АИ-98 и выше) выросли на 15%. Если же говорить о 92-м бензине, то это рост на 10%. Таким образом, на сегодняшний день рост цен на бензин у нас ниже, чем индекс потребительских цен, который за полтора года составляет порядка 112-113%. То есть бензин у нас не дорожает быстрее всего остального. Но если мы возьмем данные о производстве бензина за январь-май (данные Росстата за июнь пока не опубликованы), то мы увидим, что за этот период производство бензина снизилось на 29% против января-мая 2023 года. И это понятно, это стало результатом ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. В последнее время подобных ударов не было, но тем не менее падение производства бензина за пять месяцев текущего года почти на 30% — это много. То есть по факту для того, чтобы компенсировать недостаточное производство бензина, пришлось сокращать его экспорт.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук
Говоря о предложении по возвращению к запрету экспорта бензина с 1 августа, эксперт подчеркнул, что летом фиксируется пик автомобильного сезона и пик спроса на топливо, в том числе на дизель.
«Плюс к этому много топлива сейчас потребляет армия, а в июле начинается уборочная кампания – это тракторы и комбайны, которые потребляют много солярки, так что топлива сейчас нужно много. При этом по дизелю у нас нет больших проблем, если сравнить данные о производстве дизеля в январе-мае этого года и в январе-мае прошлого года, то падение составит всего 2%, что не критично. А вот с бензином действительно наблюдались проблемы, так что запрет экспорта вполне обоснован. Если в ФАС говорят, что с 1 августа необходимо вернуться к запрету на экспорт, то это действительно так», - отметил специалист.
Ранее ФАС выступила за сохранение запрета экспорта бензина в августе.