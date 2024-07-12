Эксперт оценил рост цен на бензин в России за полтора года

Если брать за основу декабрь 2022 года, то получится, что за полтора года цены на самые дорогие сорта бензина (марка АИ-98 и выше) выросли на 15%. Если же говорить о 92-м бензине, то это рост на 10%. Таким образом, на сегодняшний день рост цен на бензин у нас ниже, чем индекс потребительских цен, который за полтора года составляет порядка 112-113%. То есть бензин у нас не дорожает быстрее всего остального. Но если мы возьмем данные о производстве бензина за январь-май (данные Росстата за июнь пока не опубликованы), то мы увидим, что за этот период производство бензина снизилось на 29% против января-мая 2023 года. И это понятно, это стало результатом ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. В последнее время подобных ударов не было, но тем не менее падение производства бензина за пять месяцев текущего года почти на 30% — это много. То есть по факту для того, чтобы компенсировать недостаточное производство бензина, пришлось сокращать его экспорт.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук