Японским рыбакам временно закроют доступ в район курильского острова Сигнальный Малой Курильской гряды, где они добывали морскую капусту. Об этом сообщил МИД России.

По его данным, не так давно японская сторона подняла вопрос об отключении света на маяке, который расположен на этом острове, и потребовала, чтобы Россия обеспечила его стабильную работу. Другие участники судоходства, действующие в этом районе, на работу маяка не жаловались.

Чтобы предотвратить возможные инциденты, Россия решила с 15 июля приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до тех пор, пока на маяке не завершатся запланированные ремонтно-профилактические работы.

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Министерство напомнило, что данный промысел разрешен японским рыбакам в соответствии с двусторонним соглашением 1981 года.

Ранее главное внешнеполитическое ведомство России призвало Японию пересмотреть ее антироссийский курс. Только так можно вернуться к двустороннему политическому диалогу.

Кроме того, в начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Япония «утратила истинную независимость и истинный суверенитет».