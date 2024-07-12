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Японских рыбаков не пустят в район курильского острова

Японским рыбакам временно закроют доступ в район курильского острова Сигнальный Малой Курильской гряды, где они добывали морскую капусту. Об этом сообщил МИД России.

Японских рыбаков не пустят в зону Курил
© globallookpress.com

По его данным, не так давно японская сторона подняла вопрос об отключении света на маяке, который расположен на этом острове, и потребовала, чтобы Россия обеспечила его стабильную работу. Другие участники судоходства, действующие в этом районе, на работу маяка не жаловались.

Чтобы предотвратить возможные инциденты, Россия решила с 15 июля приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до тех пор, пока на маяке не завершатся запланированные ремонтно-профилактические работы.

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Министерство напомнило, что данный промысел разрешен японским рыбакам в соответствии с двусторонним соглашением 1981 года.

Ранее главное внешнеполитическое ведомство России призвало Японию пересмотреть ее антироссийский курс. Только так можно вернуться к двустороннему политическому диалогу.

Кроме того, в начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Япония «утратила истинную независимость и истинный суверенитет».

Экономика
Мария Захарова
МИД России