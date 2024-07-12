Путин одобрил поправки в бюджет на 2024 год

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно поправкам, дефицит федерального бюджета на текущий год увеличивается до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП) вместо утвержденных до этого 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП).

В июне депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», предусматривающий увеличение дефицита российского бюджета РФ на текущий год.

До этого Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета России по итогам января-мая 2024 года составил 983 млрд руб. или 0,5% прогнозного ВВП.