Средние розничные цены на клубнику в Москве за неделю снизились на 8%, в то время как за месяц они выросли на 20%.

Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"В первую неделю июля отмечалось укрепление оптовых цен на клубнику на 8,3% - до 237,5 рублей за 1 кг. За месяц цены на клубнику выросли на 17%. Средние розничные цены на клубнику в Москве в этот период составили 901,1 рублей за 1 кг, за неделю они снизились на 8%, за месяц выросли на 20,4%", - сказал Леонов.



Он отметил, что основной объем рынка клубники - более 80% - формирует внутреннее производство, в то время как около 20% приходится на импорт. Ключевым поставщиком клубники в Россию выступает Турция. В топ импортеров в последние годы также входят Азербайджан, Сербия, Молдавия, Китай и Египет, добавил Леонов.

Больше всего из сезонных ягод подорожали малина и вишня

Ранее РБК со ссылкой на данные ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщил, что средняя розничная цена клубники в России выросла почти на 20% за год на фоне заморозков. С 1 по 22 мая 2024 года средняя стоимость 1 кг ягоды составила 588 рублей, подсчитали аналитики.

В конце мая министр сельского хозяйства Оксана Лут на полях российско-узбекистанских переговоров сообщила журналистам, что цены на клубнику в России скорректируются в июне 2024 года. При этом заморозки не оказали значительного влияния на урожай клубники в России.