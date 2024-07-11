Перечислены последствия ухода белорусских вин из России

Белорусского вина на российском рынке было не так много, потому не стоит ждать резкого роста цен из-за их ухода, рассказал «Ленте.ру» директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Тем не менее он подчеркнул, что продукция Белоруссии всегда отличалась высоким качеством.

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«Этого вина, может, было несколько тысяч бутылок на страну, никакой революции оно не произвело. Но получилось так, что в 2020 году Россия запретила поставки импортного виноматериала для производства российских вин. Затем, чтобы перекрыть доступ европейской продукции, были повышены пошлины: теперь дешевое европейское вино будет стоить не 350, а 650 рублей. Это было сделано для того, чтобы освободить ценовую категорию для российского вина», — напомнил Дробиз.



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С Белоруссией, как объяснил эксперт, получился парадокс: у страны мало собственных виноградников, она вынуждена импортировать виноматериал. И часть созданной из него продукции попала в Россию, на что обратили внимание операторы.

«Получается, белорусское вино из импортного виноматериала занимает ценовой сегмент, который освобождали для российских вин. И уже начались оскорбления белорусской продукции, понятно, что теперь они прекратят поставки. На самом деле качество производства у них всегда было великолепным, но произошедшее противоречит политике поддержки российских виноделов», — заключил собеседник «Ленты.ру».



Ранее сообщалось, что на Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) заявили о намерении прекратить поставки алкоголя в Россию после того, как участники российского винодельческого рынка пренебрежительно отозвались о качестве белорусской продукции.