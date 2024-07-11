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Эксперт объяснил желание Индии заключить новую нефтяную сделку с РФ

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил планы индийских властей заключить новую сделку с Россией по импорту нефти и оценил перспективы достижения соответствующего соглашения.

Согласно информации Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочной сделки по импорту нефти. По словам источника агентства, сторонам переговоров еще предстоит окончательно согласовать условия сделки, в том числе валюту оплаты импорта. Отмечалось, что позже присоединиться к этим переговорам могут частные индийские нефтеперерабатывающие компании.

Заинтересованность Индии и обсуждение ею сделки во время недавнего визита премьер-министра страны Нарендра Моди в Москву показывают, что скидка на российскую нефть начала снижаться до критических показателей. И теперь страна озаботилась данным вопросом уже на государственном уровне. Раньше в Нью-Дели не предлагали Москве долгосрочных контрактов, поскольку там всех все устраивало, так как санкционное давление на российскую нефть и ее «токсичность» позволяло индийским компаниям выторговывать себе довольно большой дисконт. С начала года и где-то до мая размер скидки завис на определенном уровне, но недавно появилась информация о том, что скидка начала снижаться. И если, например, сравнивать цены на сорт Brent и цены на российский сорт Urals при отгрузке в танкер в российском порту, то мы увидим, что скидка на долгое время зависла на уровне около 14 долларов за баррель. Сейчас же она снижается до 12 долларов за баррель, а в дальнейшем, видимо, станет еще меньше. При этом в основном здесь речь идет о стоимости перевозки, а в портах отгрузки скидка уже практически нивелирована. Сейчас разница в цене на Brent и на Urals практически такая же, какой она была до 2022 года.

Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Власти Индии хотят вернуться к прежним показателям по размеру скидки на российскую нефть, считает эксперт.

«Поэтому они и принялись договариваться о подписании долгосрочного контракта с фиксацией определенного уровня скидки», - отметил он.

Пойдет ли Россия на предоставление нового дисконта Индии – это «большой вопрос», добавил эксперт.

«Мы и так продаем нашу нефть, никаких проблем с ее реализацией нет. Поэтому Россия может согласиться на заключение нового соглашения, если оно будет комплексным, если, например, в обмен на предоставление дисконта произойдет продажа долей в индийских НПЗ российским компаниям или же будет вестись строительство новых НПЗ в Индии. Полагаю, Россия пойдет на заключение нового соглашения, если в нем будет что-то еще, помимо нефти. При этом условии шансы на заключение договоренностей увеличатся», - заявил Юшков.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в настоящее время вопрос о валюте для расчетов с Индией не является ключевым.

«Никой связанной с этим вопросом катастрофы сейчас не происходит. Мы видели, что когда значительные объемы российской нефти только начали идти в Индию, то встал вопрос о расчетах, ведь долларами и евро рассчитываться было нельзя - нужно было использовать какую-то национальную валюту. Естественно, Индия была заинтересована в том, чтобы предложить свою валюту. Это было менее удобно для России, поскольку у нас был небольшой оборот другими товарами. Компаниям-экспортерам было сложно продать рупии, поскольку спрос на них в России был невелик. Но сейчас оборот иными товарами между Индией и РФ увеличивается, и есть, куда направить эти рупии. Кроме того, существенная доля продаж российской нефти сейчас идет в юанях, а конвертировать юани гораздо легче, чем рупии, ведь у нас очень большой товарооборот с Китаем. Компании-экспортеры свободно продают эту валюту на российском рынке, поскольку на нее есть спрос. Так что сейчас какой-то острой проблемы с зависшими рупиями уже нет, однако пути для совершенствования системы все равно остаются, и они могут стать элементом новой комплексной сделки», - заключил специалист.

Газета Indian Express со ссылкой на официальные торговые данные республики с апреля 2022 года по май 2024 года ранее сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании, увеличив закупки российской нефти, смогли сэкономить за последние более чем два года не менее 10,5 млрд долларов.

Экономика
Игорь Юшков
Нарендра Моди
Фонд национальной энергобезопасности
Финансовый университет
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