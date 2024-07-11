В России назвали последствия для Казахстана после вывода российских ценных бумаг

Требование Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране, предположил депутат Госдумы Николай Арефьев. Об этом пишут «Известия».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что ЦДЦБ в Казахстане призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из-за западных санкций.

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Парламентарий пояснил, что прежде всего это ударит по России: у стран большие экономические связи, выведенные ценные бумаги потребуется задействовать в других проектах.

В том случае, заметил Арефьев, если бумаги не будут выведены, они «окажутся просто заморожены, так же как наши золотовалютные резервы». Вместе с тем, подчеркнул депутат, требование о выводе российских ценных бумаг чревато и трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.