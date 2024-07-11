Стало известно, сколько Индия сэкономила на закупках нефти у РФ

Индия с апреля 2022 года сэкономила порядка $10,5 млрд за счет увеличения закупок российской нефти, пишет газета Indian Express.

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«Индийские нефтеперерабатывающие заводы пользуются льготными баррелями, и Россия, которая раньше была незначительным игроком на индийском рынке нефти, теперь является крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели», — отмечает издание.



Доля РФ в индийском нефтяном экспорте по итогам мая составила 41%. Вторым крупнейшим поставщиком топлива в Индию является Ирак с долей 21%. Топ-3 импортеров замыкает Саудовская Аравия с 11%.

До этого стало известно, что индийские государственные НПЗ ведут переговоры с российской стороной о долгосрочной сделке по импорту нефти. Один из основных вопросов в рамках обсуждения условий соглашения касается выбора валюты для расчетов.