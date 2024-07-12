Объем торговли Китая и России в январе - июне вырос до $116,9 млрд

Торговый оборот между Китаем и Россией в январе - июне увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $116,9 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

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Экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, до $65,2 млрд. Поставки из КНР в РФ снизились на 0,8%, до $51,7 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3%, до $190 млрд. В 2023 году он достиг рекордной отметки $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

В то же время товарооборот Китая с США в январе - июне снизился на 0,2%, с ЕС - на 3,7%.