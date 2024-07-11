Минский завод захотел прекратить поставки вин в РФ после слов о «шмурдяке»

В Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) намерены прекратить поставки своего алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка РФ о качестве продукции белорусского предприятия. О подобных планах предприятия сообщает «РБК Вино» со ссылкой на заявление представителей МЗВВ.

© Lenta.ru

Претензии к МЗВВ ранее, в частности, предъявил глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Как отмечал бизнесмен, на белорусском предприятии производят алкогольную продукцию из импортного балка, который в обиходе называют «шмурдяком». Подобные поставки, по его словам, могут в дальнейшем привести к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала.

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

В МЗВВ отметили, что весь производимый на заводе алкоголь соответствует действующим в стране техническим регламентам, включая требования о безопасности пищевой продукции. В то же время названия выпускаемых на МЗВВ согласуются с иностранными правообладателями. Речь, в частности, идет о таких марках как «Глера Спуманте Экстра Драй», «Грюнер Вельтлинер», «Рислинг», Airen Tres Amigos и других наименованиях.