Индия сэкономила миллиарды долларов на закупках нефти у России

Индийские нефтеперерабатывающие компании смогли сэкономить за последние более чем два года не менее $10,5 млрд, увеличив закупки российской нефти. Об этом сообщила газета Indian Express со ссылкой на официальные торговые данные республики с апреля 2022 года по май 2024 года.

Издание указало, что бурный рост торговли нефтью привел Россию в число ведущих торговых партнеров Индии. Газета напомнила, что западные покупатели сократили импорт нефти из РФ после февраля 2022 года. Как отметила Indian Express, "индийские нефтеперерабатывающие заводы пользуются льготными баррелями, и Россия, которая раньше была незначительным игроком на индийском рынке нефти, теперь является крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели".

Хотя ранее нефть традиционно не была главной опорой российско-индийских отношений, сейчас это сырье вышло на первое место в торговых отношениях между Москвой и Нью-Дели, подчеркнуло издание. "Во время своего визита в Москву в начале этой недели премьер-министр Нарендра Моди признал, что поддержка России помогла Индии обеспечить топливом огромное население его страны, несмотря на то что многие страны столкнулись с энергетическим кризисом", - напомнила Indian Express. Кроме того, по словам Моди, мир должен признать, что торговля нефтью между Индией и Россией принесла стабильность на мировые энергетические рынки.

Ранее на полях российско-индийского саммита в ходе визита Моди в Москву вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставку нефти, в этом заинтересованы обе страны. Как отмечала индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, такое долгосрочное соглашение позволило бы обеспечить стабильные и бесперебойные поставки по привлекательным для Индии ценам.

Южноазиатская республика стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в два раза по отношению к 2022 году и составили около 90 млн тонн. По словам Новака, в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для России является одним из ключевых партнеров.