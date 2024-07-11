Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

Россия по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона — с 1 июля 2023 по 1 июля 2024 года — вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, ячменя, гороха и минтая.

Об этом 11 июля сообщил на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию директор департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Минсельхоза Александр Малов.

«В целом по зерновой группе мы заняли второе место, по экспорту растительных масел — третье, — констатировал Малов. — При этом по производству растительного масла у нас тоже первое место в мире».



Александр Малов напомнил, что сегодня Россия поставляет свою аграрную продукцию в 160 дружественных стран, и не исключил, что в будущем их количество может вырасти.