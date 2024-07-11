Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочной сделки по импорту нефти. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило агентство Reuters.

По словам источника, сторонам переговоров еще предстоит окончательно согласовать условия сделки, в том числе валюту оплаты импорта.

"Совместные переговоры государственных нефтеперерабатывающих компаний с Россией уже ведутся", - указал он.



Источник добавил, что индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут позже присоединиться к этим переговорам.

Ранее на полях российско-индийского саммита в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставку нефти, в этом заинтересованы обе страны.

Как отмечала индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, такое долгосрочное соглашение позволило бы обеспечить стабильные и бесперебойные поставки по привлекательным для Индии ценам.

Южноазиатская республика стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в два раза по отношению к 2022 году и составили около 90 млн тонн. По словам Новака, в энергетической сфере на сегодняшний день Индия для России является одним из ключевых партнеров.