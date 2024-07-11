Володин заявил о потере США лидерства в мировой экономике

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам, а США утратили экономическое лидерство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания 10 парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, который проходит с 11 по 12 июля.

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Володин подчеркнул, что все попытки США вернуть своего лидерство в мировой экономике, в том числе и за счет ослабления Евросоюза, не принесли результата. Доллар теряет статус мировой резервной валюты.

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«Для обеспечения своей финансовой безопасности суверенные страны, в первую очередь, участники БРИКС начинают отказываться от токсичного доллара», — заявил председатель Госдумы.



Он добавил, что каждый народ хочет самостоятельно определять свое будущее. БРИКС реализует именно такие задачи, а потому привлекательна для стран. По мнению Володина, организация стала новым центром многополярного мира.