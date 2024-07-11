Депозитарий Казахстана объяснил требование о выводе российских ценных бумаг

Казахстанский депозитарий подтвердил информацию о требовании вывести российские ценные бумаги из инфраструктуры страны и объяснил это решение.

Об этом пишет РБК.

«Письмо (клиентам. — «Газета.Ru») обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария», — говорится в сообщении.



Генеральная лицензия на завершение операций с Мосбиржей и ее структурами действует до 13 августа. Крайний срок вывода бумаг из Казахстана — 10 августа.

Отмечается, что всего депозитарий учитывает 140 наименований бумаг с префиксом RU.

Названа доля россиян, которая носит с собой наличные деньги

11 июля стало известно, что Центральный депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из своего контура. До этого сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам.