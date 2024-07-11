Евросоюзу предрекли развал из-за финансовой помощи Украине

Евросоюз уже столкнулся с замедлением темпов роста экономики из-за финансовой помощи Украине. Долгосрочные риски включают развал блока и крах евро, предупреждают аналитики. Об этом пишет РИА Новости.

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Нарастающие экономические проблемы в регионе могут привести к тому, что отдельные государства захотят выйти из ЕС, как это ранее сделала Великобритания, считает американский инвестор Джим Роджерс. Более того, по его прогнозу в течение ближайших двух-трех лет политики предложат отказаться от единой европейской валюты.

«Очень мало подобных валютных союзов существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро ждет та же судьба», — считает эксперт.



ВВП еврозоны по итогам 2023 года прибавил всего 0,1%. Для сравнения: рост экономики США за период составил 2,5%, России — 2,7%, Китая — 5,2%. Германия и Франция, которые традиционно являлись локомотивами ЕС, с конца прошлого года находятся в технической рецессии.