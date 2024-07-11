В Приангарье планируют развивать автомобильный туризм

«На протяжении многих лет Киргизская Республика остается одним из ведущих партнеров Приангарья. По итогам первого квартала 2024 года, занимает вторую позицию по объемам в структуре экспорта Иркутской области со странами Содружества независимых государств, девятое место в экспорте среди всех торгово-экономических партнеров региона», – прокомментировал Игорь Кобзев. Иркутская область реализует в соседнюю республику продукцию химической промышленности, металлы, древесину, топливо, электрооборудование, драгоценные камни, и получает взамен грузовой транспорт, автомобили повышенной проходимости, тракторы, оборудование, а также продукты питания, стекло, трикотаж, ткани. Стороны также организуют взаимные бизнес-миссии. Например, в ноябре прошлого года из Киргизии в Иркутскую область приезжали шесть организаций, что позволило подписать три соглашения о поставках кондитерских изделий, медицинского оборудования и БАДов. В мае 2024 года в Приангарье приехали уже семь компаний из среднеазиатской республики, было подписано два контракта на поставку масложировой, сельскохозяйственной продукции и соглашение о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса. Игорь Кобзев добавил, что перспективными направлениями по развитию сотрудничества считает легкую промышленность, туризм, сельское хозяйство, обработку дикоросов и лекарственных растений. Ранее губернатор Кобзев рассказал об итогах стратсессии, которую провел Мишустин. Фото: ФедералПресс / Герман Парло