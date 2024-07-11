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Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили

Состояние грузинского бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили оценивается в $7,3 млрд, за год он разбогател на $700 млн. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billioniares Index.

Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии
© Газета.Ru

Таким образом Иванишвили оказался на 369-м месте среди 500 богатейших людей мира.

Bloomberg оценивает имущество грузинского политика и миллиардера с 2013 года. Тогда капитал Иванишвили оценивался в $6,33 млрд, в 2020 году — в $4,95 млрд (самый низкий показатель).

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Как пишет «Коммерсантъ», Бидзин Иванишвили до 2011 года, пока не решил заниматься политикой, владел рядом успешных предприятий в России, в том числе банком «Российский кредит». Он продал все свои российские активы (кроме пакета акций компании «Газпром»), после того как в октябре 2011 года объявил о начале политической карьеры и основал оппозиционную тогда партию «Грузинская мечта», которая победила на октябрьских выборах 2012 года, вытеснив партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Экономика
Бидзин Иванишвили
Михаил Саакашвили
Коммерсант
Банк Российский кредит
Газпром
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