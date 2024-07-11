Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии

Состояние грузинского бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили оценивается в $7,3 млрд, за год он разбогател на $700 млн. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billioniares Index.

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Таким образом Иванишвили оказался на 369-м месте среди 500 богатейших людей мира.

Bloomberg оценивает имущество грузинского политика и миллиардера с 2013 года. Тогда капитал Иванишвили оценивался в $6,33 млрд, в 2020 году — в $4,95 млрд (самый низкий показатель).

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Как пишет «Коммерсантъ», Бидзин Иванишвили до 2011 года, пока не решил заниматься политикой, владел рядом успешных предприятий в России, в том числе банком «Российский кредит». Он продал все свои российские активы (кроме пакета акций компании «Газпром»), после того как в октябре 2011 года объявил о начале политической карьеры и основал оппозиционную тогда партию «Грузинская мечта», которая победила на октябрьских выборах 2012 года, вытеснив партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».