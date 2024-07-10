Минсельхоз сообщил об увеличении объема производства продуктов питания

Россия последовательно увеличивает объем производства продуктов питания и расширяет их ассортимент. Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам посещения министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут гастрономического фестиваля "Вкусы России", организованного министерством и правительством Москвы.

"Россия последовательно увеличивает объем производства продуктов питания - за пять месяцев этого года он вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также расширяется ассортимент, появляется новая нишевая продукция", - говорится в сообщении.



Как сообщает министерство, фестиваль "Вкусы России" проходит в Москве в третий раз и является продолжением масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению президента России с 2020 года. В этом году мероприятие проходит с 6 по 14 июля.

Отмечается, что за время проведения фестиваля на мероприятии будут работать свыше 330 производителей из 75 регионов России, которые предложат посетителям порядка 5 тыс. наименований различных продуктов.

По данным Росстата, производство пищевых продуктов в январе - мае 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В мае 2024-го производство также выросло на 7,9% по сравнению с маем 2023-го.