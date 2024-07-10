Газохранилища Германии могут опустеть к 2025 году

Объединение представителей энергетического сектора Германии INES сообщило, что в самом худшем случае газохранилища в стране могут опустеть к февралю 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на INES.

Как отмечают в объединении, в этом случае в Германии наступят экстремальные холода и задержка поставок сжиженного природного газа. К такому развитию событий могут привести экстремально низкие температуры. При этом, в случае более привычных погодных условий, газохранилища будут заполнены на 35-69%.

«Как и в последние два года, крайне низкие температуры могут создать проблемы для газоснабжения», — рассказал руководитель объединения Себастьян Хайнерманн.



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