Годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,59%

Годовая инфляция в России в июне 2024 года ускорилась до 8,59% против 8,3% в мае. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,64%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в июне подорожали на 0,63% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - на 9,81%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,29% в месячном выражении и на 7,01% по сравнению с июнем 2023 года. Стоимость услуг подорожала на 1,06% к маю 2024 года и на 8,79% в годовом выражении.

Продовольственные товары

Увеличение цен в июне отмечалось яблоки (+10,2%), морковь (+6,3%), лимоны (+5%), столовую свеклу (+4,3%) и репчатый лук (+4,1%). В то же время снизились цены на помидоры (-13,3%), белокочанную капусту (-10,1%), огурцы (-7,7%), бананы (-2,3%), чеснок (-1,9%) и виноград (-1,8%).

Из алкогольных напитков повышение цен было зафиксировано на шампанское (+1,2%), пиво (+1,1%), виноградные вина (+0,9%), коньяк (+0,8%) и водку (+0,2%).

Из продовольственных товаров подорожали какао, горох и фасоль на 1,7%, сахар-песок и оливковое масло на 1,6%, сливочное мороженое, шоколад на 1,5%, живая и охлажденная рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, газированные напитки на 1,2%, говяжья, свиная печень на 1,1%, мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, зефир, пастила, обед в ресторане на 1%, говядина, баранина, мясо индейки, вареные колбасы, соленая, маринованная и копченая рыба, мороженые креветки, рыбные консервы, подсолнечное масло, национальные сыры и брынза, плавленые сыры, творожные сырки, глазированные шоколадом, ржаной хлеб, манная, овсяная и перловая крупы, сухие молочные смеси, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, натуральные шоколадные конфеты, печенье, пряники, кофе, фруктовые соки, минеральная и питьевая вода, ужин в ресторане, обеды в столовой, кафе, закусочной, кроме столовой в организации, от 0,6% до 0,9%.

Снизились цены на куриные яйца (-5%), жевательную резинку (-0,9%), отечественную икру лососевых рыб и гречневую крупу (-0,7%), мороженые кальмары и детский творожок (-0,6%), свинину, кроме бескостного мяса, маргарин, зеленый чай (-0,3%).

Непродовольственные товары и медикаменты

В июне цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем повысились на 1%. Подорожал бисакодил - на 15,8%, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 2,1%, перекись водорода - на 1,7%, парацетамол и фуросемид - на 1,4%, эналаприл - на 1,3%, дротаверин (но-шпу) - на 1,2%. Снизились цены на бисопролол (-0,4%), ацетилсалициловую кислоту (-0,3%), омепразол, осельтамивир (номидес) и умифеновир (-0,2%).

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, подорожали на 0,3%. Повысились цены на активированный уголь - на 2%, кеторол экспресс - на 1,5%, сульфацетамид и аллохол - на 1,4%, поливитамины - на 1,1%, троксерутин - на 1%, метилурацил - на 0,9%, корвалол - на 0,8%, эссенциале форте Н - на 0,7%, цитрамон и канефрон Н - на 0,6%, флуоцинолона ацетонид и алмагель - на 0,5%, нафазолин и энтеросгель - на 0,4%.

Снизились цены на экстракт валерианы (-2,2%), синупрет (-2,1%), валидол (-0,6%), ингалипт и комбинированные анальгетики (-0,5%), йод (-0,3%), левомеколь (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали бинты (+1,2%), отечественная вата (+0,4%), аппараты для измерения артериального давления электронные и одноразовые шприцы (+0,3%), медицинские электронные стандартные термометры (+0,2%). Снизились цены на медицинские безртутные термометры (-0,2%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, увеличились цены на сухие корма для домашних животных - на 1,1%, санитарно-гигиенические маски - на 0,7%, хозяйственное мыло, детские кремы, зубные щетки и антисептики для рук - на 0,5%, влажные и бумажные салфетки - на 0,3%, гигиенические прокладки и дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на спички (-0,5%), стиральные порошки и зубные пасты (-0,3%), детские соски и бутылочки для кормления (-0,2%), туалетную бумагу (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли - на 1,2%, дизельное топливо - на 0,6%. Цены на газовое моторное топливо снизились (-0,9%).

Среди строительных материалов подорожали древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 3,7%, обрезные доски - на 2,9%, тарированный цемент - на 1,7%, гипсокартон и красный кирпич - на 1,5%, рубероид - на 1,4%, еврошифер - на 0,7%, металлочерепицу - на 0,6%, масляные краски, эмали на 0,5%. Цены снизились на мойки из нержавеющей стали для кухни и виниловые обои (-0,1%).

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали флеш-накопители USB - на 2,2%, миксеры, блендеры, фотоаппараты - на 1,1%, мужские костюмы, комплекты постельного белья, стеганые одеяла, полушерстяные брюки для детей, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электроутюги, зеркала для ванной комнаты, чайники, сковороды, швейные машины, мотоциклы без коляски, скутеры, автомобильные детские кресла, садовые лопаты, учебники, газеты, наручные часы, зонты, жидкие чистящие и моющие средства, пластмассовые игрушки для детей ясельного возраста, альбомы для рисования, чернографитные карандаши, носовые бумажные платки - от 0,6% до 1%.

Снизились цены на телевизоры, мониторы для настольного компьютера и стационарные телефонные аппараты - на 1,4%, напольные электропылесосы - на 1,3%, ноутбуки - на 1,2%, импортные подержанные легковые автомобили, смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы, офисную бумагу, коньки, свежесрезанные цветы, туалетное жидкое мыло, отдельные виды одежды и обуви - от 0,3% до 1,1%.

Услуги

В июне среди услуг внутреннего туризма выросли цены на путевки в дома отдыха, пансионаты - на 9,8%, отдых на Черноморском побережье России - на 9%, путевки в санатории - на 6%, проживание в гостиницах 1-5 звезд, мотелях и хостелах - от 1,4% до 4,3%, речные круизы на территории России - на 3,5%, билеты в музеи и на выставки - на 2,1%, автобусные экскурсии - на 0,6%. Снизились цены на билеты в театры (-0,2%), экскурсионные туры по России (-0,1%).

Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы увеличились на авиаперелет экономическим классом - на 8%, проезд в городском автобусе - на 3,1%, такси - на 2,5%, троллейбусе - на 1,9%, междугороднем автобусе - на 1,3%, в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 0,7%, маршрутном такси - на 0,4%, трамвае - на 0,3%. Снизилась стоимость проезда в купейных вагонах скорых фирменных (-1,5%) и нефирменных (-1,4%) поездов дальнего следования. Подорожали услуги аренды автомобиля - на 0,7%.

Среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки на отдых в Турцию - на 7,6%, Египет - на 4,6%, страны Закавказья - на 4%, Белоруссию - на 2,8%, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии - на 2,5% и 1% соответственно, ОАЭ - на 0,2%.

В группе медицинских услуг подорожали услуги сиделок - на 2,7%, ультразвуковое исследование брюшной полости и удаление зуба под местным обезболиванием - на 1,1%, гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) и изготовление съемного протеза - на 0,9%, первичный консультативный прием у врача и осмотр больного у стоматолога, лечение кариеса - на 0,8%, общий анализ крови, изготовление зубной коронки и лечебный массаж - на 0,7%, диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, физиотерапевтическое лечение - на 0,4%.

Среди бытовых услуг увеличились цены на услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом (+2,2%), стирку и глажение белья, установку пластиковых окон (+1,6%), услуги фотоателье, маникюр (+0,7%), постановку набоек, модельную мужскую стрижку, услуги организатора проведения торжеств (+0,6%), ремонт, пошив одежды, химчистку мужского костюма, услуги бань и душевых, модельную женскую стрижку (+0,5%). Снизились цены на выполнение обойных работ (-0,5%) и кремацию (-0,4%).

Кроме того, из наблюдаемых услуг выросла стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) - на 8,3%, прививки животного - на 2,2%, аренды двухкомнатной и однокомнатной квартир - 1,8% и 1,4% соответственно, билетов в кинотеатры, клинического осмотра животного - на 1,4%, занятий на курсах профессионального обучения - на 1,2%, найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, пользования общественным туалетом, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, устной консультации юриста по семейным вопросам, абонентской платы за телевизионную антенну, посещения детского ясли-сада - от 0,4% до 0,8%. Снизились стоимость подписки на онлайн-сервисы (-1,3%), аренды индивидуального банковского сейфа (-0,8%) и плата за пользование потребительским кредитом (-0,7%).