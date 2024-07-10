Зал Госдумы опустел после принятия налоговых изменений

Зал Госдумы, в котором проходило пленарное заседание, опустел после принятия депутатами законопроекта о налоговых изменениях. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, к концу осталось лишь около 55 парламентариев.

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Заседание началось в 9:00, с проекта изменений налогового законодательства. После голосования депутатов успеть одобрить законопроект должен был Совет Федерации, заседание которого начиналось в 12:00. Начало вел спикер Вячеслав Володин, который после ушел на встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Само пленарное заседание должно было продлиться до 15:00, а с 13:00 депутаты начали по сокращенной процедуре рассматривать законопроекты на отклонение. Зал к тому моменту значительно опустел.

Отметим, что Володин неоднократно отчитывал депутатов за прогулы пленарных заседаний. Например, в апреле во время отчета правительства он отметил, что если в начале заседания в зале сидели 430 депутатов, то позже часть «отошла передохнуть». Председатель отметил, что те, кто ушел, в будущем могут не переизбраться.