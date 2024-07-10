Медведева возмутили зарплаты курьеров

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал перекосом ситуацию на рынке труда, при которой инженер может зарабатывать меньше курьера. Об этом сообщает ТАСС.

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Российские зарплаты Медведев прокомментировал на совещании о совершенствовании трудового законодательства. Он подчеркнул, что рынок труда требует все больше работников, выполняющих «служебные» функции.

«Промелькнула [фраза], что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно», - заявил Медведев.



Участники совещания отметили, что перекос в доходах бывает связан не с размером зарплат, а с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства. Медведев подчеркнул, что реальное производство все еще необходимо, а «курьеров с улицы» на заводы отправить нельзя.

«Если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы», - сказал он.



В марте 2024 года РИА Новости сообщило, что зарплаты курьеров в России достигли рекордного показателя в 112 500 рублей. Опрошенные агентством компании объяснили, что профессия курьера остается одной из самых дефицитных в стране, поэтому зарплатные предложения растут.