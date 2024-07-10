Стало известно, когда ЕС переведет Киеву первую часть замороженных активов РФ

Евросоюз в ближайшие две недели переведет Украине первую часть замороженных активов России.

Об этом в среду, 10 июля, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель, — цитирует Виганда ТАСС.



Саудовская Аравия пригрозила странам «Большой семерки» продажей части ценных бумаг, если G7 примет решение конфисковать замороженные российские активы и использует их для поддержки Украины. Конфискация российских активов странами «Большой семерки» может стоить им 82,8 миллиарда долларов.

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявила, что у G7 нет никакого консенсуса о том, как распоряжаться основной суммой замороженных активов России.

12 июня страны «Большой семерки» договорились до конца текущего года выделить Киеву 50 миллиардов долларов, используя замороженные активы РФ. Источник в Елисейском дворце указал, что данное решение должно быть проработано, чтобы соответствовать «закону, регламентам государственных финансов, а также финансовым возможностям» государств.