Матвиенко: власть и общество "достигли договора" при донастройке налоговой системы РФ

Изменения в российском налоговом законодательстве стали возможны в результате общественного договора между властью и обществом.

Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении поправок в Налоговый кодекс РФ, направленных на донастройку налоговой системы.

"Я считаю, что на базе этих двух законов мы достигли как бы общественного договора "власть и общество" по такому важному закону. Мне кажется, это надо и дальше активно развивать", - сказала спикер Совфеда при обсуждении налоговых изменений.



По ее словам, предложенные изменения делают налоговую систему страны более совершенной.

"Это более справедливое налогообложение, когда защищены малоимущие и семьи с детьми. И здесь президент страны сыграл ключевую роль в определении концепции этих изменений и в вопросах поддержки и защиты малоимущих граждан и семей с детьми. Налоговые изменения не для того, чтобы в России не было богатых, а чтобы в России не было бедных. В том числе на это направлены изменения", - подчеркнула Матвиенко.



Она полагает, что необходимость внесения изменений в налоговую систему назрела давно.

"И уход от неэффективного типа оборотных налогов, и ликвидация лазеек для неуплаты налогов, и многое-многое другое. Те законы, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и подготовлены", - отметила председатель верхней палаты парламента.



По ее мнению, обсуждение таких чувствительных для общества и бизнеса налоговых изменений прошло настолько качественно, что может быть "образцом, примером того, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы".