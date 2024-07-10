Силуанов подвел итоги работы над налоговыми изменениями

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительству, депутатам и бизнесу удалось согласовать изменения в налоговой системе.

Его слова передаёт РИА Новости.

Силуанов отметил, что по налоговым изменениям всегда происходят большие дискуссии.

«В этот раз мы видим единодушную поддержку со стороны фракций, и это дорогого стоит. Мы нашли консенсус тех предложений по совершенствованию налоговой системы, исходя из принципа справедливости, как нам поручал президент», — сказал министр.



По его словам, политики также исходили из принципов стимулирования инвестиций и перераспределения средств от более богатых к тем, кто нуждается в помощи государства.

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