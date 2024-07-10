Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

Депутаты Госдумы утвердили закон, предусматривающий повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. В течение ближайших трех лет рост составит четыре процента, в документе прописан размер сборов для каждой категории продукции, сообщает РИА Новости.

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18 процентов в 2025 году составят 673 рубля за литр безводного этилового спирта. В 2026-м они достигнут 700 рублей, а в 2027-м — 728 рублей. Продукция крепостью меньше 18 процентов будет облагаться акцизом в 148, 154 и 160 рублей соответственно.

Для крепленого вина, крепленого вина наливом, винных, виноградосодержащих и плодовых алкогольных напитков акциз вырастет до 148, 154 и 160 рублей, для игристых вин — до 125, 130 и 135 рублей, а для других вин — до 113, 118 и 123 рублей.

Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год составит 2 945 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости (вычисляется из максимальной розничной цены), но не менее 4 тысяч рублей, на 2026 год — 3 063 рубля плюс 16 процентов, но не менее 4160 рублей, а на 2027-й — 3 186 рублей плюс 16 процентов, но не менее 4 326 рублей.

Акциз на табачные изделия, которые употребляют путем нагревания, вырастет до 9 807 рублей за килограмм, 10 199 рублей и 10 607 рублей, а на жидкости для электронных систем доставки никотина — до 44 рублей за миллиграмм, 46 рублей и 48 рублей.

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.