Польша прекратила пропуск грузовиков из Белоруссии

Польша остановила пропуск грузовиков, следующих из Белоруссии через пограничный пункт «Козловичи».

Об этом заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

«Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что за ночь на границе образовалась очередь из 600 грузовиков.

Как рассказали водители, польская сторона усилила контроль.

В заявлении также говорится, что из Польши в Белоруссию грузовики проезжают, но медленнее обычного.

Ранее польские власти ввели ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков.