В Россию после санкций пришли 13 тысяч компаний

После февраля 2022 года, когда началась СВО и Запад ввел жесткие санкции, в Россию пришли и зарегистрировались 13 тысяч иностранных компаний.

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик», иностранные компании открывали свои филиалы в Москве, Смоленской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае. В лидерах по привлечению иностранного капитала (не обязательно западного) также Амурская и Новосибирская области, Хабаровский край и другие регионы России.

Швейцария расширила санкции против России

В основном в Россию инвестируют крупные торговые сети, строительные компании, автоконцерны.

Ранее «СП» писала о том, что Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами.