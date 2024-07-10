В Россию после санкций пришли 13 тысяч компаний
После февраля 2022 года, когда началась СВО и Запад ввел жесткие санкции, в Россию пришли и зарегистрировались 13 тысяч иностранных компаний.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик», иностранные компании открывали свои филиалы в Москве, Смоленской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае. В лидерах по привлечению иностранного капитала (не обязательно западного) также Амурская и Новосибирская области, Хабаровский край и другие регионы России.
Швейцария расширила санкции против России
В основном в Россию инвестируют крупные торговые сети, строительные компании, автоконцерны.
Ранее «СП» писала о том, что Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами.