ЦБ назвал последствия перехода на новые механизмы расчета курса валют

Применение новых механизмов расчета официального курса валют оказало минимальное влияние на стоимость рубля, заявили в Банке России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Новая система была введена после того, как Минфин США в рамках очередного пакета санкций включил в черный список Мосбиржу.

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«Переход от биржевой торговли долларом США и евро на внебиржевую в минимальной степени мог повлиять на укрепление рубля. Уже в начале июля ситуация с курсом стабилизировалась, рубль по-прежнему определяется рыночным соотношением внешнеэкономических операций», — подчеркнули в ЦБ.



В пресс-службе отметили, что по итогам июня рубль укрепился относительно юаня на 5,3%, до 11,73 рубля за юань, относительно доллара США — на 4,5%, до 85,75 рубля за $1.