ЦБ: совокупный объем биржевых торгов валютой в июне из-за санкций сократился на 33,3%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Совокупный объем биржевых торгов валютой в июне относительно мая сократился на 33,3% - до 6,3 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Причиной тому послужило прекращение торгов долларом и евро из-за введенных санкций против Московской биржи.

Среднедневной объем биржевых торгов валютного рынка сократился на 32,7% - с 418 млрд рублей в первой половине июня до 282 млрд рублей во второй половине месяца. При этом часть ликвидности биржевого рынка из "токсичных" валют перетекла в юани, что в отдельные дни увеличило объемы торгов юанем на Московской бирже до рекордных показателей (19 июня - 509 млрд рублей, максимальный показатель до введения санкций - 446 млрд рублей). Таким образом, практически весь объем биржевых валютных торгов стал приходиться на юани - 99,6% всех операций.

В свою очередь объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно, сократившись с 13,1 трлн рублей в мае до 13,0 трлн рублей в июне. Сокращение объема торгов произошло за счет календарного фактора (в июне - 19 рабочих дней, в мае - 20 дней). Объем торгов "токсичными" валютами также остался на прежнем уровне: в июне - 7,00 трлн рублей, среднемесячный показатель с начала года - 6,97 трлн рублей. На фоне снижения объема биржевых валютных торгов увеличилась доля внебиржевого валютного рынка в общем объеме торгов с 58,1% в мае до 67,3% в июне. В июне доля юаня в структуре внебиржевого валютного рынка выросла на 0,8 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем, до 40,0%.

По мнению регулятора, сложности из-за прекращения биржевых торгов долларом и евро в большей степени затронули банки, обслуживающие импортеров, в виду трудностей с внешними платежами.