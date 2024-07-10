Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке

Подписи в документе о сотрудничестве поставили глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.

Между Россией и Индией заработала программа сотрудничества. Она предусматривает взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке. Стороны договорились также о сотрудничестве по Арктической зоне РФ. Документ подписан на пять лет – до 2029 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Одна из основных целей программы – поиск новых отраслей перспективного взаимодействия. Также планируется увеличить экспорт из дальневосточных регионов в Республику Индию сельскохоз продукции, товаров и продовольствия.

Программа предусматривает, что сотрудничество будет более плотным по линии фармацевтики, рыбоводства, судостроения, лесопереработки. Кроме того, документ о сотрудничестве позволит укрепить морское сообщение между Дальним Востоком и восточными портами Республики Индии.