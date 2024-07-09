России спрогнозировали проблемы с юанями

Внедрение китайского юаня в российскую экономику, начавшееся в связи с проблемами в расчетах с помощью долларов и евро, могло подойти к своему пределу. Такой вывод из последних тенденций на валютном рынке делает Bloomberg.

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В России в последнее время наблюдается дефицит юаней, а китайские банки не спешат его удовлетворить, отмечает экономист агентства по стране Александр Исаков.

В целом на юань в настоящее время приходится около 40 процентов экспортных и импортных платежей России, а также более половины оборота валютного рынка. Но после того, как в декабре прошлого года министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о проблемах банки, помогающие Москве обходить санкции, разрыв в ставках по однодневным заимствованиям в юанях в России и Китае резко увеличился. С тех пор он составляет несколько процентных пунктов.

Такая ситуация свидетельствует о нехватке юаней, а ее продолжительность говорит о системном характере проблемы, которая вряд ли решится сама по себе. В пользу варианта нарастающих сложностей говорит и доля российской торговли в дружественных валютах, которая не выросла с прошлого года, несмотря на все усилия.

Ранее зампред Банка России Филипп Габуния заявил, что не ожидает остановки торгов юанем на Московской бирже, после того как 13 августа истечет лицензия на завершение операций, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По его словам, регулятор пока не видит повода для остановки торгов китайской валютой.

Ранее эти санкции привели к остановке торгов долларом, евро и гонконгским долларом. В результате официальный курс этих валют Центробанк формирует по ходу внебиржевых торгов.