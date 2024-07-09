Названа самая подорожавшая сезонная ягода

В 2024 году цена сезонных ягод в России в среднем выросла на 8-16 процентов. Об этом сообщили «Известия».

Особенно сильно подскочила стоимость малины. Дороже всего это лакомство обходится жителям Свердловской области — 5,5 тысяч рублей за килограмм. В Москве и Сочи за него просят от двух до трех тысяч рублей. В Дагестане — 953 рубля, в Крыму — 959 рублей. В Санкт-Петербурге килограмм этой ягоды стоит 600 рублей.

С начала 2024 года в РФ розничные цены на яблоки выросли на 30 процентов. Свекла подорожала на 92,3 процента, а морковь — на 62,8 процента.

В конце июня менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов предположил, что главная причина подорожания ягод — это неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению урожая. В некоторых фермерских хозяйствах погибло до 90 процентов плодов.