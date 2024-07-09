Россия начала обсуждать с Индией расчеты в рублях и рупиях

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что в Индии одобряют идею расчетов с Россией с использованием систем RuPay и «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

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Костин подчеркнул, что сейчас Москва и Нью-Дели ведут «конструктивное обсуждение» расчетов в рупиях и рублях. Он отметил, что существуют проблемы, связанные с санкциями, с «неполной конвертируемостью рупий» и с «несбалансированностью торговли».

«Но в целом, надо сказать, что индийская сторона позитивно относится к работе с российской стороной», - рассказал глава ВТБ.



Костин отметил, что в Индии работают Сбер и ВТБ. Диалог о взаиморасчетах в нацвалютах призван как облегчить работу компаний двух стран, так и расчеты для граждан.

В феврале российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что РФ и Иран почти полностью перевели взаиморасчеты на собственные системы межбанковских переводов и на национальные валюты. Как подчеркивал Новак, это позволяет двум странам «не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию их экономик».