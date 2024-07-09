Болгария потеряла около €700 млн из-за неполного вступления в зону Шенгена

Потери Болгарии из-за частичного вступления в зону Шенгена, которое распространяется только на воздушный и морской транспорт, составили почти €700 млн. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на министра экономики технического правительства Болгарии Петко Николова.

По его словам, из €700 млн €423 млн составили прямые убытки и €225 млн пришлось на "потерянную выгоду". Министр отметил, что окончательное вступление Болгарии в пространство Шенгена позволит углубить экономическую интеграцию между европейскими странами. Николов считает, что каждая последующая отсрочка включения Болгарии в Шенгенскую зону будет приводить "к большим потерям как для болгарской, так и для европейской экономики". Присоединение Болгарии к зоне Шенгена также позволит уменьшить миграционные потоки на границах с Грецией и улучшить "логистическую инфраструктуру" в регионе, добавил политик.

Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял официальное решение отменить с марта 2024 года паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, но только на воздушном и морском транспорте, на наземных пунктах пропуска он сохранится. Введение "частичного Шенгена" для этих двух стран стало первым подобным прецедентом в истории ЕС. Против полноценного вступления Болгарии и Румынии выступает Австрия, которая считает, что сначала странам необходимо наладить контроль за миграционными потоками.